¤½¤Ó¤¨Î©¤Äà¼ùÌÚ¥È¥ê¥ªá29µå¤ÇÈ¿·â¥à¡¼¥ÉÃÇ¤ÁÀÚ¤ë3¥¤¥Ë¥ó¥°´°Á´¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¡×
¡¡¢¡À¾Éð3¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê13Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Å´ÊÉ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤«¤éÆ£°æâ«ºÈ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Î3Åê¼ê¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊÑ¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢3¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç5ÆÀÅÀ¡£ÀèÈ¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤â¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤âÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁöÎÝ¥ß¥¹¤ä¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤ê¡¢6²ó¤ò½ª¤¨¡¢2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£À¾Éð¤Ë·¹¤¤«¤±¤¿Î®¤ì¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤Ï2ÈÖ¼ê¤ÎÆ£°æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ò±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢»³Â¼¿ò²Å¡¢Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ¤òÏ¢Â³»°¿¶¡£¤ï¤º¤«10µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ÇÈ¿·â¥à¡¼¥É¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤À¡£¡Ö3¿Í¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤Æ½ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÐÈÄ¤Ë¤â¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¤¤¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¯¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÍµ¤Ï7µå¡¢¿ù»³¤â12µå¤È¤¤¤º¤ì¤â3¿Í¤ÇÉõ¤¸¤¿¡£Æ£¡¢¾¾¡¢¿ù¤È¼ùÌÚ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Àà¼ùÌÚ¥È¥ê¥ªá¤Ç·×29µå¤Ç3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò°µ´¬Åêµå¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â3¿Í¤Ç½ª¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¡ÊÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¸å¤í¤Î3¿Í¡£¤¢¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ3¿Í¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£ËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø3ËÜÃì¤¬¤³¤ÎÆü¤âÇòÀ±¤ò±¿¤ó¤À¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë