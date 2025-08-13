タレントの「ゆきぽよ」こと木村有希（28）が13日までに自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画で、母・ミッシェルさんが食道がんで闘病中であることを明かした。

動画に登場したミッシェルさんは「みんな、おかしいと思うでしょ？」と頭を触り、「ビックリするかもしれないけど、私はね、がんになってこれになっちゃったんです」と抗がん剤治療の影響で髪が抜けたと告白。

ゆきぽよによると、がんが判明したのは今年1月の「お正月ぐらい」。ミッシェルさんは「2カ月抗がん剤やってちょっと休憩して、オペして、オペ終わってから1カ月半ぐらい、4回の抗がん剤やんないといけない。オペはおかげさまでうまくいってます」と話し、ゆきぽよが「何のがんだっけ？」と聞くと「何だっけ、食道がん」。ゆきぽよは「食道胃接合部がん。食道と胃がつながってるところのがん。がんになったところを手術でカットしてつなげた」と正式な病名を明かした。

笑顔を見せつつ明るい表情で病気について語った2人。ゆきぽよは「年内にがんが再発しなければ寛解だね」とし、ミッシェルさんは「先生が言ってることは“うまく取ったんだけど自分たちも完璧じゃないから、見えないところがあるから。抗がん剤を4回やったらもっとうまくいく”。だから抗がん剤また4回やる」と手術で切除し切れなかったがん細胞を抗がん剤で叩くのだと説明した。

「オペしてから10キロやせました。でももっとやせるんだって。抗がん剤やるから、また食べられなくなるから」と表情を曇らせた母に、ゆきぽよは努めて明るく「髪の毛短くなったけどそんなビックリしないでねってことだね」。最後は2人で「これからも頑張るので応援よろしくお願いします」と笑顔で手を振ってメッセージを送った。