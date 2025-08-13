原宿系動画クリエーターのしなこさんが12日、都内で開かれる『モンチッチ展』（8月25日まで開催）のプレス会見に登場。自身がプロデュースしたモンチッチへのこだわりや、最近泣いてしまった出来事を明かしました。

会見では、自身がプロデュースしたモンチッチの“わたあめちゃん”と“ユニコーンちゃん”を紹介。原宿感満載のデザインに、しなこさんカラーのパープルとピンクを入れたかわいらしいモンチッチになりました。

さらに、これらのモンチッチには、“イチゴわたあめ”の香りがついているそうで、「私がこれを作るときに、“香り付けられませんか？”みたいな感じでお伺いして。“え！？ できるかも！”みたいなふうにお答えいただいて」と話し、「私結構ものづくりをするときに、“ワクワクセンサー”にのっとって無理難題を言ってしまうことも多いんですけど、その私の夢をかなえてくださって」と、ものづくりのこだわりも明かしました。

500点以上の展示の中から、お気に入りのモンチッチを2つ選んだ、しなこさん。そのうちの1つは泣き顔のモンチッチで、「この泣き顔が私本当に大好きで、モンチッチちゃんの泣き顔にすごく癒やされるので」と選んだ理由を話し、「私もよく泣くので。泣き虫です」と共通点を明かしました。