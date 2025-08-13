¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤¬¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¡ª¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¼¡²óÂè7ÏÃ ¡ÖÌ¾¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÊÃ«¿·Ìò¤ÇÅÐ¾ì
¼¡²ó 8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë10»þ¤ËÂè7ÏÃ¤òÊüÁ÷ áÄ¿¿¤¢¤ß¼ç±é¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍËÆü¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡Ë¡£
¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤¬¤³¤ÎÂè7ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¡ªËÜÆü8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè6ÏÃËÜÊÔ¸å¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°½À¥ÀéÁá¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦ÌÊÃ«¿·Ìò¤ò±é¤¸¤¿¿·ÅÄ¡£±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤ÏÀéÁá¤é¤Î¿ðÂô¹â¹»¤ÈÁ´¹ñÂç²ñ·è¾¡Àï¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿·¤¬¡ÖÌ¾¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô ¥³¥á¥ó¥È
ÌÊÃ« ¿·¡Ê¤ï¤¿¤ä ¤¢¤é¤¿¡ËÌò¡¡¡Ä¡¡¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤
¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤È»×¤¤¡¢½ã¿è¤Ë´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Çµï¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏËÍ¤â¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤»Ñ¤ò¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨ÌÊÃ« ¿·¡§¸½¤«¤ë¤¿Ì¾¿Í¡£¶áÇ¯¤ÎÌ¾¿ÍÀï¤ÏÌÊÃ«¿·¤Î°ì¶¯¤Ç¡¢¤«¤ë¤¿³¦¤Ç¤âÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤ëÂ¸ºß¡£
¢£¼¡²óÂè7ÏÃ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÁ´¹ñÂç²ñ¤ÎÅìµþÅÔÍ½Áª¤¬³«Ëë
ËÜºî¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤È¾Î¤µ¤ì¤¿±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤Î10Ç¯¸å¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÍõÂô¤á¤°¤ë¡ÊáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ë¤éÇß±à¤«¤ë¤¿Éô¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬3Ç¯À¸¤Ë¿Êµé¡£Âç¹¾ÁÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤ÏÆ´¤ì¤ÎÀìÇ¤ÆÉ¼ê¡¦ÃæÀ¾Àô¡ÊÉÙÅÄÌ÷»Ò¡Ë¤Î¸¦µæ¼¼¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤áµþÅÔ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
8·î20Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÁ´¹ñÂç²ñ¤ÎÅìµþÅÔÍ½Áª¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£Âè7ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.ntv.co.jp/chihayafuru-meguri/story/
TVer¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤ÈºÇ¿·ÏÃ¤ò¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
TVer¡§https://tver.jp/series/srbwuwkwd87
¢£Âè6ÏÃ ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¢£¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×³µÍ×
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
¸¶ºî¡§Ëö¼¡Í³µª¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ÖBE¡¦LOVE¡×½êºÜ¡Ë
¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡§¾®ÀôÆÁ¹¨
´ÆÆÄ¡§Æ£ÅÄÄ¾ºÈ¡¦ËÜÅÄÂç²ð¡¦¾¾ËÜÀé¾½¡¦µÈÅÄÏÂ¹°
µÓËÜ¡§¾®ºä»ÖÊõ¡¦ËÜÅÄÂç²ð¡¦¾¾ËÜÀé¾½¡¦¶â»ÒÎë¹¬
µÓËÜ¶¨ÎÏ¡§¥â¥Î¥¬¥¿¥ê¥é¥Ü
²»³Ú¡§²£»³¹î
¼çÂê²Î¡§Perfume¡Ø½ä¥ë¡¼¥×¡Ù ¡ÊUNIVERSAL MUSIC LLC¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ºç¸¶¿¿Í³»Ò¡¦ÁãÎ©¶³Ê¿¡¦ÃæÂ¼·°¡¦Ê¿ÅÄ¸÷°ì
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ËÌÅçÄ¾ÌÀ
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
À©ºî¶¨ÎÏ¡§ROBOT¡¦¥¦¥¤¥ó¥º¥â¡¼¥á¥ó¥È
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
