俳優の新田真剣佑が、女優・當真あみ主演の日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふるーめぐりー」（水曜・後１０時）の第７話（２０日放送）に、かるた名人の綿谷新（あらた）役で出演することが１３日、発表された。この日、予告映像が解禁された。

綿谷は映画「ちはやふる」の主人公・千早（広瀬すず）の幼なじみ。映画版では、千早らのいる瑞沢高と全国大会決勝戦で熱戦を繰り広げた。

今作では「名人」に成長を遂げてカムバックする。かるた界でも名をはせ、近年の名人戦は彼の一強の様相を呈している。

新田は「お話を頂いた時はまさかと思い、純粋に喜びました。『ちはやふる』は僕にとって言葉では言い表せない作品であり、芝居を志すきっかけとなった大きなものです。こうして１０年ぶりに帰ってこられてすごくうれしいです」と感慨深げ。「１０年経（た）ってしまいましたが、現場では、僕も新キャストのフレッシュさに負けないくらいの気持ちでいました。青春をかける高校生たちの熱い姿を、『ちはやふる』のーファンとして皆さんと楽しんで見ていきたいです」とコメントした。