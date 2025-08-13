µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¡ÌçÏÆ¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õºá¡¡¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥é¡¼ÈÈ¤·¤¿¸åÇÚ¤òÉ¬»à¤Ç¤«¤Ð¤¦
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í3¡½4ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤¿µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Ï¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ººö¤òÈÈ¤·¤¿ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤òÉ¬»à¤Ë¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥²¡¼¥àÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¼é¤ê¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢1ÅÀ¼º¤Ã¤¿¸å¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬·ü¤«¤Ã¤¿5²ó¡£3¡½0¤È3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¤³¤Î²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç»³ËÜ¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¡£Ê»»¦¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÌçÏÆ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î°Á÷µå¤Ç1¼ºÅÀ¡£Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹¶¼é¸òÂå¤Î¤Ï¤º¤¬¤Ê¤ª¤â1»àÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³¤¡¢¾åÎÓ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë3¡½3¤ÎÆ±ÅÀ¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤ê¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¢¤½¤³¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸åÂ³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÌçÏÆ¤Ï¼ººö¤òÈÈ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼Õºá¡£¤À¤¬¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï¡È¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤½¤ì¤òÀ©¤·¤¿¡£É¬»à¤Ë¸å¤í¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀäÂÐ¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ÆÌá¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÌçÏÆ¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¥Þ¡¼·¯¡£5²ó7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ÇÇòÀ±¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¸åÇÚ¤ËÉé¤ï¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢º£ÆüÅê¤²¤Æ¤¤¤í¤¤¤í´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤â¤Þ¤¿¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤·Á¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢1¾¡¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£ÊÌ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´ÊÃ±¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¾¡¤Á¤ò¶á¤Å¤±¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡£¶á¤Å¤±¤ëÅêµå¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¸å¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤½¤³¤ÏÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Æü¤ÎÉé¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ìîµå¤Ë¥ß¥¹¤ÏÉÕ¤Êª¡£Ã¯¤Î¤»¤¤¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¡£Ã¯¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£É¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¥Þ¡¼·¯¤Ë¡¢¼¡¤³¤½¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¬Èù¾Ð¤à¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£