ビニール袋に大ハマリ！？ YouTubeチャンネル「土豆の日記Cat’s diary」では、ビニール袋をおもちゃにして遊ぶ子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「うちの猫も同じ遊びをするよ」「うおー！かわいい！」の声が続出しました。

子猫「気に入ったのニャ！」

注目を集めたのは「こんなビニール袋で遊んでいる子猫を見たことがありますか？面白い」という動画。画面は、2匹のかわいらしい子猫がビニール袋とじゃれ合うシーンから始まります。袋の中に入り込んでいる茶色の子猫は「キキグ」という名前。「このおもちゃ、気に入ったのニャ！」という声が聞こえてきそうです。

遊びに夢中になっていたキキグにアクシデントが。ビニール袋に入ったままソファから落ちてしまいました。しかし、それでも袋から出てこようとしないキキグ。もう1匹の子猫が「大丈夫かニャ？」とのぞき込む姿や、袋から飛び出したフサフサのしっぽがなんとも愛らしいです。

飼い主さんがビニール袋を手提げのように持ち上げると、キキグは急に動かなくなりました。驚いて袋の中をのぞくと、キキグはちょこんと座ってこちらを見ています。どうやら袋の中が落ち着くようですね。

たっぷり遊んだ後、飼い主さんがビニール袋を回収しようとすると、キキグは「わたしのおもちゃを返すニャ〜！」とばかりに袋に飛びつきます。飼い主さんは、仕方なく袋を丸めてボールに。キキグに投げてあげて……という展開です。

動画を見た人たちからは、ビニール袋に夢中のキキグに「かわいい……」と、とろけるような感想が寄せられています。愛らしい子猫の動画で、ほっこり癒やされてみませんか？