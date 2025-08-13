「おばけミャクミャク」が登場、恐怖…会場内販売予定はわずか1日だけ グッズ全6種【一覧】
大阪・関西万博のミャクミャクがおばけになった「おばけミャクミャク」グッズの登場が決まった。
【画像多数】おばけミャクミャクのTシャツ、バッグ、キーホルダーなど
9月9日に開催される『初耳怪談 EXPO2025』にあわせたアイテムで、Tシャツ、タオル、トートバッグ、キーホルダーなど全6種類。会場（EXPOホール シャインハット）はイベント予約完了者のみ入場、グッズの購入が可能。会場外では、コラボグッズ付きの生配信チケットを販売。
『初耳怪談 EXPO2025』は「初耳怪談」のレギュラー陣が全員参加するほか、豪華ゲストとして声優の神尾晋一郎、若山詩音も緊急参戦する。
■初耳怪談＆ミャクミャク コラボグッズ
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】 Tシャツ ブラック・ホワイト（M／L／XL）4900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】チャーム付きアクリルキーホルダー 900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ステッカーセット 900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】マフラータオル ネイビー 2500円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】トートバッグ 3500円（税込）
■『初耳怪談 EXPO2025』
開催日時：9月9日（火）午後６時生配信スタート予定
会場：大阪・関西万博 EXPOホール・シャインハット
出演者：島田秀平、大赤見ノヴ（ナナフシギ）、吉田猛々（ナナフシギ）、松原タニシ、たっくー、松嶋初音、響洋平、牛抱せん夏、ガンジー横須賀、川口英之
スペシャルゲスト：神尾晋一郎、若山詩音
