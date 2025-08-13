CAMPERの新作が登場♡PELOTAS SOLLERで秋を先取り！
スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」が、2025年秋冬（AW）コレクションを8月1日（金）よりスタート。注目は、地中海のライフスタイルを体現したミニマルスニーカー「PELOTAS SOLLER（ペロータスソイエル）」。今季は定番のブラックやホワイトに加え、テキスタイル素材や限定カラーを加えた豊富なラインナップが揃いました。履き心地とデザイン性を兼ね備えた1足で、秋のおしゃれをアップデートしませんか？
地中海スタイルを体現した1足
CAMPERのアイコンシリーズ「PELOTAS（ペロータス）」から派生した「PELOTAS SOLLER（ペロータスソイエル）」は、スローな暮らしを象徴するようなナチュラルな魅力が光るシリーズ。
裏地を省いたミニマルな設計で、通気性に優れたレザーアッパーとリサイクル素材のOrthoLite®インソールが足元に優しい履き心地を提供します。
アウトソールには象徴的なボールデザインを継承し、スポーティにもカジュアルにも合わせやすいのが魅力です。
2025AWは新色＆限定モデルが登場！
2024年春夏にデビューしたPELOTAS SOLLERは、シーズンごとに進化中。今季は定番のカーフスキンレザーを使用したホワイトとブラックに加え、秋の装いにぴったりなスエードやテキスタイル素材もラインナップ。
Pelotas Soller (Suede- finished Pigskin/ Calfskin Leather)
価格：24,200円（税込）
NVY：Men（39-44）/ Women（35-40）
ORG：Men（40-44）/ Women（35-40）
WHT×GRN：Men（39-44）Eshop限定 / Women（36-39）
BLU：Men（39-44）/ Women（36-39）Eshop限定
Pelotas Soller (Calfskin Non- Dyed leather)
価格：25,300円（税込）
WHT×NVY：Men（39-44）8月下旬入荷予定 / Women（35-40）8月上旬入荷予定
Pelotas Soller (Calfskin Leather)
価格：24,200円（税込）
BLK：Men（39-45）8月下旬入荷予定
Pelotas Soller (Textile/Nubuck)
価格：23,100円（税込）
BRN：39-44 / GRY：39-44※Eshop限定・Menのみ
Peotas Soller （Calfskin Leather）
価格：25,300円（税込）
BLK：Men（39-44）/ Women（35-40）8月上旬入荷予定
WHT：Womenのみ（35-40）
どれも使い勝手の良い色合いと素材感で、秋冬のスタイルにスッと馴染むこと間違いなしです♡
公式ストア＆オンラインで販売中
PELOTAS SOLLERは、全国のCAMPERストアと公式オンラインストアにて販売中です。
一部モデルはEshop限定販売や入荷時期が異なるため、気になるカラーやサイズは早めのチェックがおすすめ♡
シンプルで軽やかな履き心地と、どんなスタイルにも合う万能デザインは、秋冬のワードローブに加えて損はなし。
日常のおしゃれに寄り添う1足を、ぜひこの機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？