CAMPERの新作が登場♡PELOTAS SOLLERで秋を先取り！

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」が、2025年秋冬（AW）コレクションを8月1日（金）よりスタート。注目は、地中海のライフスタイルを体現したミニマルスニーカー「PELOTAS SOLLER（ペロータスソイエル）」。今季は定番のブラックやホワイトに加え、テキスタイル素材や限定カラーを加えた豊富なラインナップが揃いました。履き心地とデザイン性を兼ね備えた1足で、秋のおしゃれをアップデートしませんか？

地中海スタイルを体現した1足

CAMPERのアイコンシリーズ「PELOTAS（ペロータス）」から派生した「PELOTAS SOLLER（ペロータスソイエル）」は、スローな暮らしを象徴するようなナチュラルな魅力が光るシリーズ。

裏地を省いたミニマルな設計で、通気性に優れたレザーアッパーとリサイクル素材のOrthoLite®インソールが足元に優しい履き心地を提供します。

アウトソールには象徴的なボールデザインを継承し、スポーティにもカジュアルにも合わせやすいのが魅力です。

2024年春夏にデビューしたPELOTAS SOLLERは、シーズンごとに進化中。今季は定番のカーフスキンレザーを使用したホワイトとブラックに加え、秋の装いにぴったりなスエードやテキスタイル素材もラインナップ。

Pelotas Soller (Suede- finished Pigskin/ Calfskin Leather)

価格：24,200円（税込）

NVY：Men（39-44）/ Women（35-40）

ORG：Men（40-44）/ Women（35-40）

WHT×GRN：Men（39-44）Eshop限定 / Women（36-39）

BLU：Men（39-44）/ Women（36-39）Eshop限定

Pelotas Soller (Calfskin Non- Dyed leather)

価格：25,300円（税込）

WHT×NVY：Men（39-44）8月下旬入荷予定 / Women（35-40）8月上旬入荷予定

Pelotas Soller (Calfskin Leather)

価格：24,200円（税込）

BLK：Men（39-45）8月下旬入荷予定

Pelotas Soller (Textile/Nubuck)

価格：23,100円（税込）

BRN：39-44 / GRY：39-44※Eshop限定・Menのみ

Peotas Soller （Calfskin Leather）

価格：25,300円（税込）

BLK：Men（39-44）/ Women（35-40）8月上旬入荷予定

WHT：Womenのみ（35-40）

どれも使い勝手の良い色合いと素材感で、秋冬のスタイルにスッと馴染むこと間違いなしです♡

公式ストア＆オンラインで販売中

PELOTAS SOLLERは、全国のCAMPERストアと公式オンラインストアにて販売中です。

一部モデルはEshop限定販売や入荷時期が異なるため、気になるカラーやサイズは早めのチェックがおすすめ♡

シンプルで軽やかな履き心地と、どんなスタイルにも合う万能デザインは、秋冬のワードローブに加えて損はなし。

日常のおしゃれに寄り添う1足を、ぜひこの機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？