「あと少しで年金生活。仕事はそれまでの辛抱」世帯年収680万円夫婦の1カ月のリアルな収支状況
物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
夫婦2人暮らしで、夫の年収600万円、妻の年収80万円。現在の生活について、「あと少しで年金受給者になるのでそれまでの辛抱と思い仕事をしています。もう働かなくても食べていけるので止めてもいいのですが友人の要望で手伝いをしています」と話しました。
家賃や食費、光熱費など、主な1カ月の出費内訳は以下です。
▼鹿児島県鹿児島市、61歳男性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳
年収：夫600万円、妻80万円
住宅ローン：なし
間取り：4SLDK（一軒家）
食費：6万円
交際費：1万円
電気代：1万5000円
ガス代：なし
水道代（2カ月での請求額）：3000円
通信費：8000円
車（ガソリン代、駐車場代、保険料、その他維持費など）：3万円
その他：雑費・小遣い10万円
貯蓄に回す金額：5万円
生活のやりくりのポイントや節約術は、「欲しがらない事の一点です」とのこと。
今後については、「来年までで仕事を辞めて老後を自分の趣味で過ごしたいと思っています」とコメントしました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:あるじゃん 編集部)
All About編集部が行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
世帯年収680万円の夫婦「あと少しで年金受給者に……それまでの辛抱」今回は、鹿児島県鹿児島市に住む、61歳男性の世帯の生活実態です。
家賃や食費、光熱費など、主な1カ月の出費内訳は以下です。
▼鹿児島県鹿児島市、61歳男性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳
年収：夫600万円、妻80万円
住宅ローン：なし
間取り：4SLDK（一軒家）
食費：6万円
交際費：1万円
電気代：1万5000円
ガス代：なし
水道代（2カ月での請求額）：3000円
通信費：8000円
車（ガソリン代、駐車場代、保険料、その他維持費など）：3万円
その他：雑費・小遣い10万円
貯蓄に回す金額：5万円
生活のやりくりのポイントや節約術は、「欲しがらない事の一点です」とのこと。
今後については、「来年までで仕事を辞めて老後を自分の趣味で過ごしたいと思っています」とコメントしました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:あるじゃん 編集部)