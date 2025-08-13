¡Ö¥¿¥ó¥¯¤ä¤Ð¤Ã!¡×¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Î51ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¢Â©»Ò¤Îà»ØÅ¦á¤â¡Ö¤¨¡¢¤½¤Ê¤Î?¡×ÆÈ¼«¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö´õË¾¤ÎÀ±¡×¡ÖÃÃ¤¨¤¿¡¢¤¤¤¤¿ÈÂÎ¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö51ºÐ¤Î¥¿¥ó¥¯¤ä¤Ð¤Ã¤Æ¥Ü¥ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÍý·Ã¡£¡Ö¤¨¡¢¤½¤Ê¤Î?¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼50¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤óÃå¤Æ¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤«¤é¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë»þ¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¹¤é¤â¼«°Õ¼±²á¾ê¤«¡£¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡¢¥¯¡¼¥ë¡¡¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ã¡×¡Ö´ñÀ×¤Î51ºÐ¡¡»ä¤¿¤Á¤Î´õË¾¤ÎÀ±¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡¡¥Ü¥ó¤Ï¾È¤ì¤Á¤ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·!¡¡¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡¡¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¡¤µ¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÃ¤¨¤¿¡¢¤¤¤¤¿ÈÂÎ¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£