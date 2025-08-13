1¥«·î´Ö¤Ç¤¿¤Ã¤¿2ÇÔ¡¡9Ï¢¾¡¢ª¡ü¢ª4Ï¢¾¡¢ª¡ü¢ª6Ï¢¾¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ºÇÃ»14ÆüMÅÀÅô¤Ï¤ªÍÂ¤±¤â¶Ã°Û¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÇòÀ±½Å¤Í¤ë¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖìÔÂô¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¢¡À¾Éð3¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê13Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ËÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó5ÆÀÅÀ¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤òÀèÈ¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤«¤é¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ø¤ÎÅê¼ê¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£Ãù¶â¤ÏºÇÂ¿¤Î28¡£
¡¡½é²ó¤Ë5ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4Åê¼ê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£2ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖìÔÂô¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹¶·â¤ò´Ë¤á¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê½é²ó¤Ë¡Ë5ÅÀ¤âÆþ¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï7·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤ÎÇòÀ±¤«¤é9Ï¢¾¡¡¢1ÇÔ¤ò¶´¤ó¤Ç4Ï¢¾¡¡¢¤Þ¤¿1ÇÔ¤ò¶´¤ó¤Ç6Ï¢¾¡¤ÈÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤ÎÀª¤¤¤ÇÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤³¤Î1¥«·î´Ö¤Ç¤ï¤º¤«2ÇÔ¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£