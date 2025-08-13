¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¯·ÝÇ½¿Í¥ª¡¼¥é¡ªÆÁÅç°¤ÇÈÍÙ¤ê·²½°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Î42ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÀ¨¤¯¸÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö±Ç¤¨¤Æ¤ë¤è¡¼!!¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ç¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é
¡¡ÆÁÅç¤Î°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ë½é»²²Ã¤·¡¢·²½°¤ÎÃæ¤Ç¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿42ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÁÅç¸©¤Î°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢³Þ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿½÷ÀÍÙ¤ê»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡£¡ÖÃå¤¤¤¿»þ¤ÏÅÚº½¹ß¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÙ¤ê»Ï¤á¤ëº¢¤Ë±«¤¬¤ä¤à¤È¤¤¤¦À²¤ì½÷¥Ñ¥ï¡¼È¯Æ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê½é¿´¼Ô¤Ç¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡³§¤µ¤ó¤«¤é¸µµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢´ÑµÒ¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇ®µ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤À¡×¡Ö¿¿Î¤¤Á¤ã¤ó±Ç¤¨¤Æ¤ë¤è¡¼!!¡×¡ÖÀ²¤ì½÷¥Ñ¥ï¡¼¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¯¸÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÍÙ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤ÃÀ²¤ì½÷¤Ã!!¡×¡ÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£