映画『ハリー・ポッター』シリーズで、ドラコ・マルフォイを演じた俳優のトム・フェルトンさん（37）が来日。『ハリー・ポッター ショップ 原宿』のオープン記念イベントに出席し、スリザリングッズへの思いを語りました。

14日から新たにオープンする『ハリー・ポッター ショップ 原宿』。ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内に広がる、魔法動物たちがひっそりと暮らす『禁じられた森』をテーマに、魔法動物・ヒッポグリフのバックビークのディスプレーや、映画に登場したアイテムなどと出会えるショップとなっています。

オープン記念イベントに駆けつけたトムさん。登場するとすぐに「前回バックビークとご一緒した時にちょっとあまりいい展開ではなかったので。改めてちょっと一礼したいんですけどもよろしいでしょうか？」と映画ではマルフォイとして仲良くできなかったのが気がかりだったようで、バックビークに向けて挨拶をしました。

トムさんが来日したのは、『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ーメイキング・オブ・ハリー・ポッター』の開園以来約2年ぶり。2年ぶりに訪れた日本について「本当に最高の気分ですね。あの日本は文化も、人々も、そして食も本当にすべてが祝福すべきものステキなものだと思ってるんですが、今回はなんと東京のハリー・ポッターショップがオープンしたということで、これまたお祝いしたいですよね」と日本愛を明かしました。

続けて「また、こういうふうに皆さんと再会できて、また日本に来られてうれしく思っております」と喜びを語りました。

また、新店舗の気になるグッズを聞かれると「スリザリン物を、全部頂いて帰りたいと思います」と力強く宣言。