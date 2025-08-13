「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）

広島が今季１８度目の完封負けを喫した。新井貴浩監督は失点につながった佐々木、モンテロの失策について、「それも込みで起用しているので、思い切ってやってくれたらいい」と背中を押した。

以下、新井監督の主な一問一答。

−大瀬良は初回から丁寧に打ち取っていた

「ナイスピッチングだったと思う。もう言うことない。ノーヒットでね、２点取られたんでね、それはちょっと大地に申し訳なかった。でも本当、ナイスピッチングだった」

−守備に関してミスが続いた。

「それも込みで起用しているので、思い切ってやってくれたらいいと思います」

−打線は小園以外右打者が並んだ。

「まあ数字にも明らかにでているし、他の球団の左バッターの反応の仕方を見てもやっぱりちょっときついなということで。あと、タイガースは足を絡めてくるので小石（石原）に行ってもらったという感じかな」

−打線全体としては高橋に苦戦。

「やっぱりいいピッチャーやね。真っすぐも強いしカットにしろ、ツーシームにしろ、なかなか球持ちがいいので、手元まで分かりづらい部分があるので。まあでも次に向かって、準備していきたいです」

−ピースナイターだった。なんとか勝利をという強い思いもあったかと思うが。

「そうやね。もちろん、そう思っていたしね、なのでそういう継投にもなりました」