バレーボール女子日本代表は１３日、都内で世界選手権（２２日開幕、タイ）に向けた合宿を報道陣に公開した。

２３歳のアウトサイドヒッター・和田由紀子（ＮＥＣ川崎）はコンディションを考慮し、別調整した。午後からの練習が公開され、和田は６対６の実戦形式の練習には加わらず、体育館の端でチューブを使った下半身のトレーニングなど別メニューをこなした。「別でやらせてもらっているけど、試合に向けては違う形で、チームと同じように良い状況に持ってこられている」と状態を明かし、９日後に開幕する世界選手権に向けて仕上げている段階であると強調した。

７月まで行われたネーションズリーグでは、準決勝でブラジル、３位決定戦でポーランドに敗れたが、４位に入った。和田は個人でも日本で１位、全体４位の計２２３得点をマーク。身長１７４センチながら、スイングスピードや打ち分けを武器に、日本の得点源として存在感を示した。「序盤は得点を重ねられたけど、終盤は向こうが駆け引きをしてきたり、嫌な感じの場面が増えて、なかなか思ったような景色が見えないこともあった」と一定の手応えはあったものの、満足していない。

世界選手権はこれまで４年に一度開催されてきたが、今年から１年おきに変更された。出場３２チームが４チームずつの組に分かれ、各組上位２チームが決勝ラウンドに進む。世界ランク５位の日本は、２０１０年大会銅以来のメダル獲得を目指し、２３日に同４４位のカメルーンとの初戦に臨み、２５日に同１６位のウクライナ、２７日に同９位のセルビアと戦う。和田は「世界バレーではメダルを取りに行きます。今年やってきたことを結果で証明したい」と決意をにじませた。