美容家・IKKO（63）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。現在の髪形は、コンプレックスを隠すためのものと明かした。

この日のテーマは「コンプレックス告白SP」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也からコンプレックスについて聞かれたIKKOは「デビューした40代の頃に、顔がデカいから面積代払えって言われたんですよ！」と言い「そしたら、ボブにしようと思って。それからボブ。ボブにすると隠せるじゃないですか」と、ボブカットにした理由を明かした。

また「年取ってきたら、今度はおでこも大きくなっちゃうじゃない。だから、三角形に。まっすぐ切ると顔が大きく見えちゃうから、三角形に前髪切って」と前髪の秘密もチラリ。

さらに「それで、今度は首が太くなっちゃうんですよ。だから、シャンデリア型のイヤリングつけて、横から首が見えないように」と、大きなイヤリングの秘密も語った。

共演者からも「凄い！」の声が上がり、上田も「色んなテクを駆使していらっしゃるんですね」と感心すると「隠す隠す！悩みなんて、背負い投げ〜〜！」と笑っていた。