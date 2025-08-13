ドル円、１４７円台前半 ＦＲＢの利下げ期待に変化なし 大幅利下げの観測も＝ＮＹ為替序盤 ドル円、１４７円台前半 ＦＲＢの利下げ期待に変化なし 大幅利下げの観測も＝ＮＹ為替序盤

きょうのＮＹ為替市場、ドル売りが優勢となっており、ドル円は１４７円台前半での推移となっている。前日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、為替市場はドル安が優勢となっている。



前日の米ＣＰＩに対する市場の見解は分かれているようだが、ＦＲＢの利下げ期待に変化はない。短期金融市場では９月利下げの確率を９０％以上で織り込んでいる状況。



一部では大幅利下げの可能性が高まったとの見方も出ており、ドル安を誘発しているようだ。ベッセント財務長官が「９月は０．５０％ポイントの大幅利下げを実施すべき」と主張していることもその背景にある。現段階で市場はそこまでは織り込んでいないが、その点については来週のワイオミング州ジャクソンホールで行われるＦＲＢの年次総会待ちといたところかもしれない。



ドル円は上下動したが、結局１４７円台のレンジに落ち着いている。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４７円に観測されている。



147.00（10.6億ドル）



