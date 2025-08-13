『松竹大歌舞伎』の製作発表記者会見が12日に行われ、歌舞伎俳優の中村又五郎さん（69）たち親子孫の三世代が登場。又五郎さんの二男・中村種之助さん（32）が、中村獅童さん（52）の息子・中村陽喜くん（7）とのエピソードを明かしました。

10月31日から11月25日まで行われる『松竹大歌舞伎』は、北海道から岡山まで全国18会場で開催される巡業公演。“泥棒と若殿”の奇妙な同居生活がもたらす交流と絆（きずな）を描いた『泥棒と若殿』、江戸の風情と江戸っ子の粋を華やかに魅せる舞踊『お祭り』が上演されます。

今回の巡業公演には又五郎さん、長男・中村歌昇さん（36）、二男・種之助さん、そして歌昇さんの長男・中村種太郎くん（9）、二男・中村秀乃介くん（6）という親子孫の三世代の俳優がそろって参加します。

去年、獅童さんの家族と巡業に行き、息子・陽喜くんと長い移動を経験したという種之助さんは「ずっと僕の膝の上に陽喜くんが居たもんですから、4時間このままですか？と思ったりしました」とかわいらしいエピソードを披露。続けて、「そういったことも我慢して、おいっこたちが楽しんでくれればいいかなと思っております」と今回の巡業について話しました。

また、巡業で楽しみなことを聞かれた種之助さんは「食ですね。父はアンテナがすごいといいますか、“この店うまい！”って言って入ったら本当においしいことが多い」と又五郎さんの勘の鋭さを明かし、続けて「父の金魚のふんのように後ろからついて、食を楽しみたい」と語りました。

記者会見では、歌舞伎を題材にしたヒット映画『国宝』についての質問も。又五郎さんは「申し訳ないんですけど、まだ拝見しておりません」と話し、続けて「映画は松竹の映画と決めております」と会場の笑いをかっさらっていました。

また、歌昇さんと種之助さんも映画を見ていないそうで、種之助さんは「歌舞伎に興味を持っていただけることはありがたいことだなと思っております。それをきっかけに（公演に）来ていただけるとすればありがたいお話だと思っております」とコメントしました。