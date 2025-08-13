◆パ・リーグ オリックス４―７楽天（１３日・京セラドーム大阪）

「６番・ＤＨ」でスタメン出場した楽天のルーク・ボイト内野手が２―０の３回２死一塁からの第２打席で、曽谷の真ん中高め直球をたたいて左翼席へ４号２ラン。７月２７日の西武戦（ベルーナ）以来、１３戦ぶりの一発に「浮いてきた甘い球をしっかり打とうとした。アジャストできた」と振り返った。初回２死一、二塁の第１打席では左翼フェンス直撃の適時二塁打。４打数２安打３打点の活躍に三木監督も「２アウトから（の得点）だったし、非常に価値がある。良かったなと思います」とたたえた。

これで４試合連続安打。復調の要因についてボイトは「（相手投手の）クイックに差されている部分があった」と話し、「スタンスを変えたんですが、それが好感触ではまっている感覚がある。それがこういう結果につながっているんじゃないかなと思います」。修正を施そうとホームでは試合前、鈴木大や浅村らにまじって早出練習に参加。「（米国でも）早く来て打つ練習はやっていた」と、ロングティーなどで打撃フォームを調整したことが奏功した形だ。ヤンキース所属時、コロナ禍で６０試合に短縮された２０年シーズンに２２本でア・リーグ本塁打王を獲得した実力をこれからも発揮し、まずはＣＳ圏内の３位を狙いにいく。