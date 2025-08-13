東京Ｖ、名古屋に逆転負けで天皇杯３大会ぶり８強ならず…城福浩監督「自分の力のなさを改めて感じます」

◆天皇杯 ▽ラウンド１６ 東京Ｖ１―２名古屋（１３日・味の素スタジアム）

東京Ｖが名古屋に逆転負けを喫し、２２年大会以来の８強進出を逃した。

立ち上がりから試合は東京Ｖペース。前半７分にＭＦ新井が左サイドからのカットインで右足シュートを放つと、同８分にもＦＷ熊取谷がミドルシュートでゴールに迫る。すると前半１２分。左サイドを抜け出したＭＦ新井が角度のないところから右足シュートをゴールに決めて先制した。

その後も球際激しい守備で名古屋に自由を与えず、ボールを奪ってからは細かいパスワークで名古屋のゴール前に迫っていたが、名古屋にワンチャンスを決められる。

前半２６分。左サイドからのクロスを今夏に東京Ｖから移籍したＦＷ木村に頭で合わせられ、ＧＫマテウスが防いだが、こぼれ球をＭＦ内田に押し込まれて同点に追いつかれた。

それでも、東京Ｖのペースは続く。前半２９分にはＤＦ鈴木の高い位置でのボール奪取からＦＷ熊取谷が左足シュートを放ち、セットプレーの流れからＭＦ平川も強烈なミドルシュート。名古屋ＧＫシュミットに阻まれるも、ゴールにどんどん迫る。さらに同３９分には新井のドリブル突破から左足で上げたクロスをＭＦ稲見が頭で合わせるもわずかにバーを越える。前半はこのまま１―１で折り返した。

後半は一進一退の展開が続いていたが、後半３５分にエリア内で相手を倒してしまい、与えたＰＫをＭＦ稲垣に冷静にゴール左に決められて勝ち越される。その後、守備を固めた相手のブロックを崩す決定的なチャンスを作れず、１―２で逆転負けを喫した。

試合後会見で、城福浩監督は「平日にもかかわらず本当に多くの方が来てくださいました。当たり前ではないと思うので本当にありがたい」と冒頭でファンに感謝。そうした中で勝利を届けることは出来ず「選手にサッカーの本質を伝えられていない自分の力のなさを改めて感じます。失うのが怖いのか、前にボールを付ける、ペナ（ルティーエリア）の中にボールを入れる、その姿勢が強く見せられなかったのは僕の至らなさ。選手は私の鏡なので。終盤でバックパスがあれだけ多いチームにしてしまったのは自分の手腕」と悔しさをにじませた。