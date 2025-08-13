お笑いコンビ・エバースが１３日、都内で行われた吉本興業が運営する４劇場の合同イベント「夏のマンゲキ２ＤＡＹＳジャック ｉｎ ＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲ」にツートライブらと出演した。

１２日から２日間開催され、この日は大阪・よしもと漫才劇場や東京・渋谷よしもと漫才劇場などから東西総勢３０組が豪華に出演。全３部制で行われ、ネタはもちろん、運動会などの企画でも大いに盛り上げた。

エバース・佐々木隆史は公演合間の空き時間で「ずっと考えた」というデニス・植野行雄とのとあるくだりが「満を持して披露したらすごいスベった」と苦笑い。「でも行雄さんが終わってから『こんだけお客さんに嫌われても俺奥さんいるからな』って言ってた」と７月にタレント・比嘉梨乃と結婚したばかり故の新婚パワーでスベりを一切気にしていなかったと暴露。またその「くだり」のオチが、植野が拳を突き上げるというものだったという中で、「いつもより結婚指輪が輝いてた」と語り、笑わせた。

これにツートライブの周平魂も「『指輪外した方がええんちゃう？気になるから』って言ったら、それは絶対外さんかった」と、植野の愛妻ぶりを続いて暴露していた。