冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しになりがち。合わせる服とのバランスを計算してカーデを吟味すれば、見違えるおしゃれさを放てます。今回は通勤シーンでも使いやすいアイテムをピックアップ！

通勤シーンでも使いやすい「今っぽカーディガン」をピックアップ！白&ラベンダーの配色でほのかな甘さを楽しんで

金ボタンとツイード風の編み模様がリッチなカーデは、スイートな配色も魅力。×テーパードパンツのコンサバな合わせを、フェミニンに一変させる決め手に♪ 前を閉じて、スタンドカラーのブラウスをのぞかせる着こなしもおしゃれです。

カーディガン￥17,600/ストラ ブラウス￥18,700/アウディーレ パンツ￥13,200/CELFORD バッグ￥68,200/メゾン カナウ(ヤマニ) 靴￥24,200/卑弥呼

エアリーなシアーカーデでフリルの甘さを爽やかに

首元からフロントへとフリルが続くブラウスに重ねるなら、目立ちすぎないシアーなカーデを。淡いグリーンで、甘さ調整も万全。

カーディガン￥23,100/アウディーレ ブラウス￥10,890/Swingle(Swingle有楽町マルイ店) スカート￥13,750/JILL by JILLSTUART バッグ￥47,300/銀座かねまつ(銀座かねまつ６丁目本店) 靴￥19,800/WASHINGTON(銀座ワシントン銀座本店)

ボリューミーなフリルに重ねるカーデはコンパクトに

フロントを彩る大ボリュームフリルは、コンパクトな半袖カーデからのぞかせることでメリハリづけを。ブラウスと色みが近い締め色カーデなら、フレーム効果で細見え♪

カーディガン￥6,600、ブラウス￥9,900/ともにRESEXXY スカート￥19,800/ドレステリア(ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店) バッグ￥31,900/ヴィオラドーロ 靴￥18,150/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部