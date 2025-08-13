佐藤栞里、友人・上白石萌音と食事に行ったお店で“オリラジ藤森からサプライズ”
女優・タレントの佐藤栞里（35歳）が、8月11日に公開されたポッドキャスト番組「さとしおあちぇとぺぺ」（オールナイトニッポンPODCAST）に出演。友人の上白石萌音と食事に行ったお店で、オリエンタルラジオ・藤森慎吾からサプライズがあったと語った。
佐藤栞里が、同じ事務所に所属し、雑誌「MORE」でたびたび共演してきた友人の佐藤ありさのファンミーティングに、サプライズ映像で出演したという話題から、佐藤栞里が以前、上白石萌音からサプライズでプレゼントをもらった時の話題に。
佐藤によると、4年前のバレンタインの日に、上白石が佐藤の楽屋にお菓子を置いてくれたことがあり、「私もサプライズで返したい」と思い、上白石のライブが福井で行われた時に、ひそかにライブを観に行って上白石を驚かせたことがあるという。
さらに、佐藤は上白石と一緒にご飯に行った時に、「もともとはオリエンタルラジオの藤森（慎吾）さんが教えてくれたお店で、ここ美味しかったから萌音ちゃんとも行きたいなと思って一緒に行ったお店なんですけれども。行く前に藤森さんに『教えていただいたお店、今度萌音ちゃんと行くんです』って、それだけ話していたら、萌音ちゃんとご飯食べていたら、なんかお店の人が『こちら藤森さんからです』って言ってサプライズで、なんかすごい、2人で来てるんですけれども、もう大皿にいっぱいのお肉、部位ごとのお肉だったり、お野菜だとかが並べられた大きいお皿をね、『藤森さんからです』って。藤森さんもちろん来てないのに、なんか用意してくださって。『なんて粋な方なんだろうね。すごいね。藤森さん』って言って萌音ちゃんと一緒に美味しく頂いたなって。だからそれは藤森さんからのサプライズっていうことにはなるんですけれども、ま、それも私がサプライズ？ したようなものかもしれない。とか、ま、そういう感じで萌音ちゃんも受け取っていただいてたら嬉しいなって。萌音ちゃんと『藤森さんありがとう』っていう動画撮って送った気がします。本当にね、そういうサプライズが、ま、ナチュラルにできる人に私もなりたいなと思います」と語った。
