¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥à¡¼¥É¤¬ÊÌ³Ê♡ ¡ÚPRADA¡Û¤Î¿·ºî¥ì¥¶¡¼¥¢¥¤¥Æ¥àÆÃ½¸
PRADA¤«¤é¡¢½À¤é¤«¤µ¤ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Æ¥£¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥ì¥¶¡¼¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¡ÖPRADA DADA¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤¡ÖPRADA¡×¤Î¿·ºî¥ì¥¶¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤È¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Á¤ã¤ª¤¦♡
¤ª¤Ç¤«¤±¤ÏPRADA¤Î¥ì¥¶¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥à¡¼¥É¤¬ÊÌ³Ê
¸«¤¿¤À¤±¤Ç½À¤é¤«¤µ¤ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Æ¥£¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¤Î¡ÖPRADA DADA¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥ì¥¶¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Éº£´ü¤ÎPRADA¤Î¿·ºî¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¾åÉÊ¤Ê¤Ê¤«¤Ë¡¢´Å¤µ¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¥â¥Á¥Ù¤â¾å¤¬¤ë¤Ï¤º♡
Item Æó¤ÄÀÞ¤ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È
ÆüËÜ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥¹¥â¡¼¥ë¥ì¥¶¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
Item ²ÖÊÁ¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹
¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¥¥å¥ó♡
Item ¥ì¥¶¡¼¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
ºâÉÛ¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢½ÐÀè¤Ç»È¤¦¥³¥¹¥á¤Ê¤É¡¢²ÙÊª¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬¡ý¡£
Photograph_MANA HAYASHI
RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò