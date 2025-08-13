初めてでも迷わない「Kアリーナ横浜」へのアクセス！ 羽田空港や新横浜駅からのおすすめルートも
2023年9月29日に誕生した「Kアリーナ横浜」。 「すべては『音楽』を楽しむために」をコンセプトとした、約2万人を収容できる世界最大級の音楽特化型アリーナ会場です。
すでに多くのアーティストがライブを開催していますが、初めて訪れる方はアクセスに不安を覚えることもあるようです。羽田空港や新横浜駅からのおすすめルートを紹介します。
【写真で見る】初めてでも迷わない！ 横浜駅「北改札」からKアリーナ横浜までのルート
最寄り駅は、みなとみらい線 新高島駅（出口4＝臨港パーク口より徒歩約5分）ですが、横浜駅からも徒歩圏内で15分ほどで到着します。
他県の方は「横浜アリーナ」と間違うこともあるようです。横浜アリーナの最寄り駅は新横浜駅で、Kアリーナ横浜とはエリアが異なりますのでご注意ください。
羽田空港から電車で移動する場合は、京急電鉄を利用することになります。第1ターミナル（JAL、SKY、SFJ、JTA）と、第2ターミナル（ANA、ADO、SNA）の到着ロビーは1階にあるので、「羽田空港第1・第2ターミナル駅」ホームのあるB1階へと移動します。
急行（逗子・葉山行）に乗れば、「京急蒲田駅」での乗り換えが不要なのでおすすめ。料金は397円（ICカードの場合）、約27分（11駅）で横浜駅に到着します。乗換案内アプリなどを利用してご確認を。
横浜駅では「北改札」を利用するルートが便利です。「羽田空港第1・第2ターミナル駅」では数字の大きい号車（8両編成であれば8号車）に乗っておくと、北改札近くとなり、その後の移動がスムーズです。車両を間違えた場合も「北改札」を目指してください。東京・品川寄りの改札となります。
キッチンカー「マリオンクレープ」もしくはベーカリーカフェ「デリフランス」近くの階段で2階へさがります。そのまま水上バス「シーバス」乗り場に向かって道なりに進みます。
シーバス乗り場を過ぎると、「Kアリーナ横浜へ」という看板が見えるので階段をあがって右へと進み、みなとみらい大橋の歩道をみなとみらい方面へと進みます。通りの向こう側に「Kアリーナ横浜」が見えるのでテンションが上がります！
横浜アンパンマンこどもミュージアムにある大きなアンパンマンの手前の手前の道を真っすぐ進むと、Kアリーナ横浜に到着します。公演のある日はスタッフが看板を持って立っていることが多いので迷うことはないでしょう。
横浜駅の北改札を出てから約15分で到着しました。ただ、みなとみらい大橋は屋根などがないので、夏は暑さ対策をお忘れなく。
横浜駅中央改札からそごう横浜店へ向かい、「はまみらいウォーク」、2025年3月に開通した「高島水際線デッキ」（歩道橋）を利用するルートが王道ですが、上り下りが多く、初めて訪れた方には分かりづらいと考え、この「北改札」からのルートをおすすめしてみました。ルートの1つとして検討してください。
JR線を利用する方も、東京寄りの車両（数字の大きい号車）に乗ると、「北改札」近くで降車できます。
6時台から23時台まで、日中は15分ごとに発車しています。料金は650円、所要時間は横浜駅（YCAT）まで、第2ターミナルから約35分、第1ターミナルからは約30分です（通常時、事故などで渋滞した場合はこの限りではありません）。
いずれも、羽田空港到着ロビーの前にバスターミナルがあり、迷うことなくすぐにバスに乗れるのが魅力です。
YCATは、高速バスなどの発着拠点の名称で、横浜駅東口にあります。はまみらいウォークから水際線プロムナードを経由し、2025年3月に開通した「高島水際線デッキ」（歩道橋）を使ってKアリーナ横浜までは徒歩約13分です。
少しでも歩きたくない、という方は、羽田空港バスを下車した同じフロアから出ている、連節バス「ベイサイドブルー」に乗車するのがおすすめです。
4番のりばから、大人220円です。1つ先のバス停「高島中央公園」（乗車時間約5分）で下車すると、目の前にKアリーナ横浜が見えます。9時〜19時台で1時間に2本程度、1日15便なので、時刻表を要チェック。
桜木町行き（もしくは磯子行き）ですと、東神奈川駅での乗り換えがなく便利です。東神奈川行きに乗車した場合は、東神奈川駅で階段をあがって、ホームが異なる京浜東北線に乗り換えればOK。いずれも横浜駅で下車します。
東京寄りの車両（数字の大きい号車）に乗車しておくと、先ほど紹介した横浜駅の「北改札」に近いです。なお、新幹線の乗車券に「横浜市内」と書かれている場合、新幹線と在来線を乗り継ぐ際に改めて乗車券を購入する必要がなく、横浜駅まで乗車できます。
料金は、横浜駅でみなとみらい線に乗り換えるよりも数十円高くなりますが（ICカード利用の場合519円）、初めて横浜を訪れる方でも乗り換えが分かりやすいのがメリットです。
みなとみらい線 新高島駅には、各駅停車しか停まりません。菊名から急行に乗車した場合は、横浜でいったん下車し、そのまま同じホームで各駅停車をお待ちください。
最寄りのみなとみらい線 新高島駅は各駅停車しか停まらないため、全ての電車が停まるみなとみらい駅をおすすめします。
Kアリーナ横浜からみなとみらい駅（2番出口）へは、徒歩約11分。横浜駅とは逆方面に向かうので、さほど混雑することがないようです。
みなとみらい駅から菊名駅でJR横浜線に乗り換えれば、1駅で新横浜に着きます。所要時間は20分前後です。
ただし、公演や混雑状況によって横浜駅までスムーズに移動できるようであれば、横浜駅からJR横浜線を利用する方が料金が安くなるので、横浜駅での乗り換えの不安がない方は、状況を見て判断してください。
行きも帰りも安全に、Kアリーナ横浜での公演をお楽しみください。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)
【写真で見る】初めてでも迷わない！ 横浜駅「北改札」からKアリーナ横浜までのルート
「みなとみらい」にあるKアリーナ横浜、最寄り駅は？
羽田空港からのアクセスは？ 京急線利用の場合
横浜駅「北改札」からKアリーナ横浜までのルート
羽田空港から空港バスを利用する場合のルート
新横浜駅からのアクセスは？
新横浜駅から新高島駅へ行きたい場合は？
終演後に新横浜駅へ向かう場合のおすすめルートは？
