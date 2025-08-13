「人気のゴールドカード」ランキング！ 2位「三井住友カード ゴールド（NL）」、1位は？
アドバイザーナビは、7月2〜9日の期間、全国20〜70代の男女210人を対象に、ゴールドカードの利用実態に関するアンケートを実施し、その結果を発表しました。調査では、回答者に対し、所有しているゴールドカードについて複数回答形式で質問。その集計結果を基に、本記事では「人気のゴールドカード」ランキングとして紹介します。
【17位までの全ランキング結果を見る】
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：三井住友カード ゴールド（NL）／20.5％2位は「三井住友カード ゴールド（NL）」でした。年間100万円以上の利用で翌年度以降の年会費が永年無料になるほか、コンビニやマクドナルドなど対象店舗でのスマートフォンホタッチ決済利用時に最大7％のポイント還元が受けられる点が特徴です。今回の調査では総合評価で高い支持を得ており、旅行傷害保険や空港ラウンジサービスなどの特典も備えています。日常利用から旅行まで幅広く活用できる1枚といえるでしょう。
1位：楽天ゴールドカード／24.8％1位に輝いたのは「楽天ゴールドカード」でした。楽天市場でのポイント倍率が高く、ネットショッピング利用者を中心に支持を集めています。今回の調査でも「ポイント還元率が良いカード」「コスパ重視カード」でいずれも1位を獲得。年会費の安さと使い勝手の良さが魅力で、初めてのゴールドカードとして選ばれるケースも多い結果となりました。
