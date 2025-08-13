¡Úºå¿À¡Û¹â¶¶ÍÚ¿Í¤¬¸ñÂÇÀþ¤ò¼ê¶Ì¤Ë£·²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç£²¾¡ÌÜ¡¡¥Á¡¼¥à¤â£Í£²£·¡Ö¼éÈ÷¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£·²ó¤ò¤ï¤º¤«£¶£¹µå¡¢Èï°ÂÂÇ£´¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Á°Ìë¤Ï£¹¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¸×Åê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íê¤ì¤ëº¸ÏÓ¤ÎÎÏÅê¤ÈµÚÀî¡¢ÀÐ°æ¤â²Ã¤¨¤¿£³Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç£²¡½£°¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£²£·¡×¤Ë¸º¤é¤·¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâ¡¢Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï½é²ó¡¢ÃæÂ¼¾©¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤òÆâÌî¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È£³ÈÖ¡¦¾®±à¤ò¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯£²²ó¤âËöÊñ¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¡¢Á°Àî¤ò³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢£µ²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¤¬¡¢Ä¾µå¤È¥Ä¡¼¥·¡¼¥àÃæ¿´¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Çà²÷µóá¤â´üÂÔ¤µ¤»¤ëÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é£¶²ó¤ËÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢½é¤ÎÈï°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Èµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆóÎÝ¤ÈÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£Æó»à¸å¤ËÃæÂ¼¾©¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Îº¸Íã¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¹â»û¤¬ÆâÌî¼êÆÃÍ¤ÎÁÇÁá¤¤Á÷µå¤ÇÍ··â¡¦¾®È¨¤ËÅ¾Á÷¡£¾®È¨¤â¶¯¸ª¤òÀ¸¤«¤·±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òËÜÎÝ¤ØÁ÷¤ê¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Ãæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤ÇÆóÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤ØÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ò¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤·¤¿¡£¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤«¤é¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¼éÈ÷¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¹â¶¶¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤ËÜ²»¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨£·²ó¤Þ¤Ç¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£²°ÂÂÇ£²ÆÀÅÀ¤È¶ìÀï¤·¤¿ÂÇÀþ¤ò¼«¤é¤ÎÎÏÅê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤³¤È¤â¿¿¼Â¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ëº¸¼Ü¹üÃ»½Ì½Ñ¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë¹üÆâ°ÛÊª¡Ê¥×¥ì¡¼¥È¡Ë½üµî½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢£··î£±£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÇÉüµ¢¡£Æ±£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï£³£±£·Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤âµÏ¿¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£³Àï£³¾¡¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¥«¡¼¥×¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤â´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¢¤¬¤Ã¤¿¤«¤éµå¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þÅª¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÄ¾µå¤ò¡Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³²¿»î¹ç¤«¤Ç°ìÈÖ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¡£
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Íê¤ì¤ëº¸ÏÓ¤¬¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤É¤Ã¤·¤ê¤ÈÄÃºÂ¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹â¶¶¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£