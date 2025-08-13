ÀÐÅÄ±Ñ»Ê»á¡¡»²À¯ÅÞ¡¦¤µ¤äµÄ°÷¤Îà³ËÉðÁõ¤Ï°Â¾å¤¬¤êáÈ¯¸À¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÌäÂê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÅÄ±Ñ»Ê»á¤¬£±£³Æü¡¢¡Ö¾åÀôÍº°ì¤Î¤¨¤¨¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ê£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Î³ËÉðÁõ¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î£³Æü¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¸øÇ§¤òÆÀ¤Æ»²±¡ÁªÅìµþÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿à¤µ¤äá¤³¤È±öÆþÀ¶¹á»á¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é³ËÊÝÍ¤äÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡Ö³ËÉðÁõ¤¬ºÇ¤â°Â¾å¤¬¤ê¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤ä»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÅÄ»á¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¿ô¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡¢³ËÉðÁõ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ë¤Î»±¤Î¤â¤È¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ¡£¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡Ø³Ë¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬³ËÉðÁõ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°Äó¤È¤·¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡ØÆüËÜ¤¬³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¹ç·û¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¡Ù»ý¤¿¤º¡¢ºî¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡£¤³¤ì¤ÏË¡Î§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¹ñÀ§¡Ê¹ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ë¡¢¤³¤ì¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ø¸¶»ÒÎÏ´ðËÜË¡¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎË¡Î§¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢³ËÊ¼´ï¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñ²ñ¤ÇË¡Î§¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¹ñºÝ¾òÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö³ËÉÔ³È»¶¾òÌó¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê³Ë¤Î»±¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬È¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥Ã¦¤·¡¢¹ñÏ¢¤«¤é·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡ËÀ©ºÛ¤¬¸ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë³ËÉðÁõ¤Ï°Â¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤«¡©¡¡£±£¹£·£°Ç¯¡¢ÃæÁ¾º¬¹¯¹°¸µ¼óÁê¤¬ÆüËÜ¤Î³ËÊÝÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤«¤ë»ñ¶â¤È´ü´Ö¤ò»î»»¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÊý¡¢ÀïÁè¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Èá»´¤ÊÂÎ¸³¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢³Ë¤Ê¤ó¤«¤Ë»¿À®¤¹¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÅú¤¨¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø£²£°£°£°²¯±ß¡££µÇ¯°ÊÆâ¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ù¤È»î»»¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ø³Ë¼Â¸³¾ì¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤É¤³¤Î´ðÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤È¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¡£»ö¼Â¾å¡¢¤ª¶â¤È´ü´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤¬¡¢³Ë¼Â¸³¾ì¤ÈÇÛÈ÷¤ÎÌäÂê¤ÇÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤µ¤ä¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤¿¡Ø°Â¾å¤¬¤ê¡Ù¤ËËÍ¤â°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤È´ü´Ö¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥³¥¹¥È¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÌäÂê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
