第5子出産の辻希美、夫・杉浦太陽の手作り冷製パスタ公開「盛り付けがオシャレ」「理想の夫婦」と反響
【モデルプレス＝2025/08/13】タレントの辻希美が8月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で俳優でタレントの杉浦太陽が作った手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美「カフェで出てきそう」と話題の杉浦太陽手作りパスタ
辻は「今日のお昼はずっと食べたかった生ハムとトマトの冷製パスタ」とつづり、生ハムとトマト、ミントが盛り付けられたパスタを公開。「たぁくんが作ってくれた」と杉浦が作ったことを明かした。
この投稿にネット上では「太陽くん作ってくれるの素敵」「理想の夫婦」「カフェで出てきそう」「盛り付けがオシャレ」「夏にぴったりですね」などの声が寄せられている・
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子が誕生。杉浦は9日、自身のInstagramにて「ご報告2025年8月8日第5子が誕生しました」と発表しており、同日に辻も「18年ぶりの小さな小さな女の子です」「母子共に健康です」と報告している。（modelpress編集部）
◆辻希美、夫・杉浦太陽の手作り冷製パスタ公開
