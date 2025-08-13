AKB48が13日、東京・秋葉原のAKB48劇場でYouTube生配信「卒業生も現役も大集合！ AKB48 20周年記念シングル発売SP」を行った。同シングルに参加しているOGの前田敦子（34）、高橋みなみ（34）、小嶋陽菜（37）もゲスト出演し、久々に立つ同所でパフォーマンスを披露した。

OGに加え、海外姉妹グループメンバーも参加する結成20周年記念の66枚目シングル「Oh my pumpkin！」収録楽曲を全曲生パフォーマンス。OGメンバーにとっては久々のAKB48劇場で、高橋は「めっちゃ新しくなったでしょ！ ステージの高さが高くなってて」と興奮気味。前田は「たかみなの卒業のときぶりで、10年ぶり？ （会場見渡し）すごいすごい〜」とうなずき、小嶋も「いろいろ思い出してエモい」とほほ笑んだ。

配信の終盤には、今月から始まる全国ツアーのファイナルとなる日本武道館公演の詳細が発表された。12月4日から7日まで6公演を行うなかで、同シングル参加のOGをはじめ、板野友美、大島優子、柏木由紀、篠田麻里子、渋谷凪咲、松井珠理奈、峯岸みなみ、山本彩、横山由依ら多数のゲストの参加が明らかに。第2弾ゲストも近日発表されるという。

高橋は「まだ第1弾ということで！ 内容が見えてくるとよりワクワクしていただけるかなと思います」とにっこり。最後は壇上のメンバー全員で「努力は必ず報われる！」。おなじみとなっている高橋の名言で配信を締めくくった。

同シングルに参加している指原莉乃（32）はスケジュールの都合で生配信不参加となった。