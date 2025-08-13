É¡¤ÎÀ°·Áµ¿ÏÇ¤Î41ºÐ½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤â¤·¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¿¤È¤·¤¿¤é¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÂ±¡¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤â¡Ö¼«Á°¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÀ°·Áµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¹ðÇòSP¡×¡£¼ãÄÐ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÀ°·Áµ¿ÏÇ¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÉ¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÂÎ¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬2¿Í¤Ç¡£Í§Ã£¤¬´Ú¹ñ¸ì¤¬Ê¬¤«¤ë»Ò¤Ç¡£²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È´Ú¹ñ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÎÉ¡¡¢À°·Á¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤µ¿ÏÇ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¡£¤É¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ß¼è¤ê¤Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡Ø³ÎÇ§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É¡¤Ã¤Æ¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¿Æ¤È°ì½ï¤ÎÉ¡¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¼ºÎé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ï¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬Ì³¤á¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢IKKO¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡¢ÃÝÆâÍ³·Ã¡¢À±Ìî¿¿Î¤¡¢LISA¡¢¥â¥â¥³¥°¥ß¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬½Ð±é¡£ÃËÀ¥²¥¹¥È¤Ï¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡£