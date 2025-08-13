お笑いコンビ「ツートライブ」「アイロンヘッド」ら6組が13日、東京・IMM THEATERで、「オールマンゲキTOKYO〜漫才劇場×渋谷×森の宮×神保町の4劇場から大集結！巻き起こせマンゲキ旋風〜」でMCを務めた。

同イベントは4月にオープンした渋谷よしもと漫才劇場を加えた4館合同イベントで、3公演で総勢30組が出演した。

イベント終了後MC陣は取材に応じた。ツートライブ周平魂（41）はcacaoの浦田スターク（26）の悲劇を暴露した。「大阪から来た組が打ち上げに参加するかどうかで、浦田がホテルを取ったけど、結局1人だけになった」という。だが、「打ち上げをしようという、そういう気持ちがうれしい！」と力説した。

また、事前配信でMC陣はTシャツの色を合わせると告知していたが、当日はバラバラ。アイロンヘッド辻井亮平（40）は金魚番長の箕輪智征（30）が「当日にピンクは嫌と言い出した」とし、「好きな色を確認したら、最後こうなった」と明かした。

エバース町田和樹（33）は「東と西で意識しながらバチバチだったので、日本を最初に東西に分けた人に感謝です」と総括した。

ラストは全員で「マンゲキサイコー!!」と叫び締めた。