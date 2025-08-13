西武・古川雄大が2安打2打点

パ・リーグのファーム公式戦が2試合行われた。ソフトバンクはタマホームスタジアム筑後で行われたくふうハヤテ戦に4-3で勝利した。

先発・武田翔太投手は4回に西川僚祐外野手へ先制打を許し、4回3安打1失点で降板。打線は4回、藤野恵音捕手の適時打で同点とすると、7回には廣瀬隆太内野手のセーフティースクイズに敵失が絡み2点を勝ち越した。

8回に宮崎颯投手が失点し同点とされたが、その裏に桑原秀侍内野手が適時二塁打を放ち再びリード。9回は伊藤優輔投手が3者凡退に抑えた。緒方理貢内野手が3安打、渡邉陸捕手と山下恭吾内野手が2安打、栗原陵矢外野手が復帰後初安打をマーク。チームは引き分けを挟み5連勝とした。

西武はCAR3219フィールドで行われたオイシックス新潟戦に7-5で勝利した。初回、児玉亮涼内野手の適時打で先制し、2回に古川雄大外野手、3回に松原聖弥外野手、元山飛優内野手、古市尊捕手の連続適時打などで3点を追加。先発のビクター・ロペス投手は4回に大川陽大内野手へ満塁弾を浴び1点差に迫られ、5回4失点で降板した。

6回は宮澤太成投手が好投したが、8回に平井克典投手が同点を許す。それでも直後の8回裏、古川が勝ち越し打、モンテル外野手が適時打を放ち再びリード。田村伊知郎投手が9回を締め、2連勝を飾った。モンテルと元山が3安打、古川は2安打2打点の活躍を見せた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）