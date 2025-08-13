テレ東の中根舞美アナ、鬼越トマホークの喧嘩芸で“悪口”言われヘコむ
テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、8月12日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。鬼越トマホークの喧嘩芸を止めた時に悪口を言われて、ヘコんでしまった。
「真夏の怪奇ファイル」に出演している鬼越トマホークが番組のゲストとして登場。お笑いにうとい中根舞美アナは、鬼越トマホークの代表的な芸である“喧嘩芸”を知らなかったため、何も知らないまま“喧嘩芸”を止める。
喧嘩を止めようとした中根アナに、鬼越トマホーク・良ちゃんは「うるせーな！サッカーの知識だけでアナウンサーできると思うなよ！」と毒づき、金ちゃんが「伊集院（光）さんと佐久間（宣行）さんがちょっと面白がっているだけで、後の周りの方からは全然評価されてないんで」と攻撃。
これに中根アナは「ちょっと、（ネタを）知ってた知らないは一旦置いておいてもいいですか？ 辛辣ですね……」とヘコんでしまう。
佐久間氏は「お笑いを知らないから本当に傷つくだけ」と話し、伊集院も鬼越トマホークに「恐ろしいことに（中根アナは）引きずるタイプだからね。エンディングまでこのトーン」とコメント。良ちゃんは「このタイプの子の方が今は人気が出る。ただ、これだけは言っておきます。簡単にはテレビ東京を辞めないでね」と語った。
「真夏の怪奇ファイル」に出演している鬼越トマホークが番組のゲストとして登場。お笑いにうとい中根舞美アナは、鬼越トマホークの代表的な芸である“喧嘩芸”を知らなかったため、何も知らないまま“喧嘩芸”を止める。
これに中根アナは「ちょっと、（ネタを）知ってた知らないは一旦置いておいてもいいですか？ 辛辣ですね……」とヘコんでしまう。
佐久間氏は「お笑いを知らないから本当に傷つくだけ」と話し、伊集院も鬼越トマホークに「恐ろしいことに（中根アナは）引きずるタイプだからね。エンディングまでこのトーン」とコメント。良ちゃんは「このタイプの子の方が今は人気が出る。ただ、これだけは言っておきます。簡単にはテレビ東京を辞めないでね」と語った。