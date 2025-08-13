旦那の行きつけの店に突然現れた人物「誰？」場の空気が凍りつく【ママリ】

この作品は、いい人の仮面を被ったうそで塗り固められたひとりの男によって、周囲の人間が言葉巧みにだまされ、金銭トラブルや詐欺被害に巻き込まれていくお話です。相手のことをよく知らないままに、周囲の評判だけで人を信用することの怖さを考えさせられるストーリーです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。スズ(@suzu.pei)さんによる作品『みんな知らない』第37話をごらんください。

主人公・ミカは、友人からアパレル経営者を名乗るマコトを紹介され、交際することに。気になる点はありながらも順調に日々は過ぎ、ミカはマコトと半同棲生活をスタートさせました。一方でマコトと一緒に起業する仲間たちは、立て替えているお金がマコトからいつまでも支払われないことに不信感をつのらせていました。週末、いつものバーに集合すると、ひとりの女性がやってきて…。

現れた見知らぬ妊婦の女性は、マコトの妻でした。しかもまだ別れていないと言います。



突然の妻の登場に、その場にいた全員が凍りつきました。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）