「ビキニが極小すぎてハミ出しちゃうかも…」８頭身韓国美女レースクイーン、ミン・ハンナ《大胆な悩殺ポージング》に反響殺到

『「ケタ違いの圧倒的美貌で視線独占…！」韓国モデル美女ミン・ハンナ《大胆谷間×超ミニ丈の最強レースクイーン姿》にネット熱狂』が大反響を呼んだ、韓国の人気レーシングモデルであり、コスプレイヤーとしても活躍するミン・ハンナがインスタグラムを更新。最新水着グラビアを披露し、SNSで話題となっている。

舞台は穏やかな波が打ち寄せる海辺。膝を砂浜に下ろし、波間に身を委ねるその姿は、まるで映画のワンシーンのようにドラマティックだ。

ミン・ハンナは、175cmの長身でEカップバスト、鍛え上げられた完璧なボディの持ち主だ。

彼女が纏うのは、ヌーディベージュの編み込み風ビキニ。極小ながら立体的なデザインで、引き締まったウエストラインや滑らかな曲線美を余すことなく引き立てる。

視線は柔らかく、それでいて挑発的。ほんのりと上がった口角が、見る者に“もっと見たい”という余韻を残す。

グラビアの王道でありながら、ミン・ハンナらしいエレガンスと大胆さが同居している。この夏、彼女のビキニショットはファンのみならず、誰の心にも鮮烈な印象を残すことは間違いないだろう。

まさに芸術作品のよう…

