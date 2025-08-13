◆日本海リーグ 富山８―１石川＝８回コールド＝（１３日、高岡西部）

富山ＧＲＮサンダーバーズは、８―１の８回コールドで石川ミリオンスターズに勝利し、３連勝を飾った。初回に今季６号となる豪快２ランを放ったのが、好調の２番・瀧野真仁右翼手（２３）だ。１回無死一塁で低めの変化球をフルスイングすると、打球は大きな放物線を描き、バックスクリーン方向へスタンドイン。推定飛距離は約１２５メートルの大アーチで、チームを勢いづけた。瀧野は「ストレートを待っていたが、体が上手く反応してくれた。（飛距離に関して）筋力も大事だと思っているが、小さい頃からタイミグが合えば、ホームランが出ていました」と明るい表情を浮かべた。

兵庫県出身で、岐阜中京高、愛知学院大を経て、今季は独立リーグの富山に新加入。走攻守のそろったスラッガーで、１８３センチ、８６キロと恵まれた体格を生かし、前期リーグ戦では打率４割８厘で首位打者、出塁率はリーグ２位となる５割１分６厘を記録し、リーグＭＶＰを受賞した。瀧野は「自分のバッティングが通用して自信になった。後期は調子が上がっていないが、もっとヒットを増やしていきたい」と安打量産を誓った。

高校時代は通算３０本塁打、大学では同２１本をマーク。趣味のゴルフでも、３００ヤードの飛距離を誇る。「ヘッドの出し方が野球とは違うので、今はゴルフを封印していますが、体重移動は同じ。今後は長打率、出塁率にもこだわっていきたい」と決意。持ち味の長打力を武器にさらなる飛躍を目指す。（中田 康博）