3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの通算3作が、累積再生数7億回を突破しました。これはオリコン史上2組目の記録です。

13日発表の「オリコン週間ストリーミングランキング」で、楽曲『ライラック』が、週間再生数898.4万回で2位にランクイン。これで累積再生数が7億880.3万回となり、累積再生数7億回を突破しました。

登場70週目での達成は、Creepy Nutsの『Bling-Bang-Bang-Born』の80週を上回り、YOASOBIの『アイドル』の51週に次ぐ、歴代2位の速さでの達成となりました。



さらにMrs. GREEN APPLEの『ダンスホール』が、週間再生数351.6万回で、21位にランクイン。累積再生数が7億54.6万回となり、こちらも7億回を突破しました。

これでMrs. GREEN APPLEは『青と夏』に続き、通算3作目の累積再生数7億回突破となり、同一アーティストが通算3作以上で累積再生数7億回を突破するのは、YOASOBIとならびオリコン史上2組目となりました。

オリコン調べ（2025/8/18付）