¡ÖÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬Á´¤Æ¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢½é²ó5ÆÀÅÀ¤«¤é¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡¡¾åÂôÄ¾Ç·¤«¤éà¼ùÌÚ¥È¥ê¥ªá¤Ç´°¾¡
¡¡¢¡À¾Éð3¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê13Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ËÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó5ÆÀÅÀ¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤òÀèÈ¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤«¤é¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ø¤ÎÅê¼ê¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£Ãù¶â¤ÏºÇÂ¿¤Î28¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Ê½é²ó¤Î5ÆÀÅÀ¤Î¡Ë¸å¡¢ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¾åÂô¤¬¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÊÑ¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ£°æ¡Êâ«ºÈ¡Ë¡¢¾¾ËÜ¡ÊÍµ¼ù¡Ë¡¢¿ù»³¡Ê°ì¼ù¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£