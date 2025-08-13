※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫は精神的に追い詰めてしまった妻に心から謝罪し、妻は「もしまた傷つけられたら即離婚する」という条件のもと、関係修復を決意します。夫は妻へのサプライズとして新居を建てる計画を立て、一人で住宅展示場へ足を運びます。そこで出会った女性スタッフ・河田と家づくりを進めるうちに距離が縮まり、やがて夫は裏切りの道へと踏み込んでしまいます。産後、ようやく病院に姿を見せた夫でしたが、妻は「両親に離婚届を出しに行ってもらっている」と静かに告げ、言い訳を重ねる夫に裏切っていることを知っていると追及。毎週末の急な仕事や河田への誤送信メッセージから義母が興信所に調査を依頼していたのです。しかし証拠が揃っても夫は裏切りを認めず、「お前のためだ」と逆ギレするのでした。



■いい夫であるよう努めたんだから裏切りくらい許すべき？■逆ギレの暴走が止まらない！■そこに現れたのは…妻を傷つけまいと、常に「いい夫」であろうと努めてきたという夫。しかしその裏で、ストレスは限界に達していたと言います。そんな夫は「俺のことを思うなら、裏切りくらい許すべきだ」と支離滅裂な言葉を繰り返すのです。すると突然、義母がその場に現れ…。いったいこの先、何が起こるのでしょうか…!?(まるき八郎)