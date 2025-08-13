ÃæÂ¼²Î¾º¤ÎÂ©»Ò¡¢¼ïÂÀÏº&½¨Çµ²ð¤¬ÌÀ¤«¤¹·Î¸Å¤ÎÎ¢Â¦¡¡¡È¸·¤·¤¯¤âÍ¥¤·¤¤¡ÉÉã¤ÎÁÇ´é
¡Ø¾¾ÃÝÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Ëô¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¿¤Á¿Æ»ÒÂ¹¤Î»°À¤Âå¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃæÂ¼²Î¾º¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÃæÂ¼¼ïÂÀÏº¤¯¤ó¡Ê9¡Ë¡¢ÆóÃË¡¦ÃæÂ¼½¨Çµ²ð¤¯¤ó¡Ê6¡Ë¤¬Éã¡¦²Î¾º¤µ¤ó¤Î¸·¤·¤¯¤âÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î31Æü¤«¤é11·î25Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø¾¾ÃÝÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²¬»³¤Þ¤ÇÁ´¹ñ18²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½ä¶È¸ø±é¡£¡ÈÅ¥ËÀ¤È¼ãÅÂ¡É¤Î´ñÌ¯¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸òÎ®¤Èå«¡Ê¤¤º¤Ê¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÅ¥ËÀ¤È¼ãÅÂ¡Ù¡¢¹¾¸Í¤ÎÉ÷¾ð¤È¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Î¿è¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÌ¥¤»¤ëÉñÍÙ¡Ø¤ªº×¤ê¡Ù¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ä¶È¸ø±é¤Ë¤ÏËô¸ÞÏº¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹ÃË¡¦ÃæÂ¼²Î¾º¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¡¢ÆóÃË¡¦ÃæÂ¼¼ïÇ·½õ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ²Î¾º¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÃæÂ¼¼ïÂÀÏº¤¯¤ó¡Ê9¡Ë¡¢ÆóÃË¡¦ÃæÂ¼½¨Çµ²ð¤¯¤ó¡Ê6¡Ë¤È¤¤¤¦¿Æ»ÒÂ¹¤Î»°À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Éã¡¦²Î¾º¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤ëÉã¡¦²Î¾º¤µ¤ó¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹ÃË¤Î¼ïÂÀÏº¤¯¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Î°ì¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¸·¤·¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª·Î¸Å¤ÎÃæ¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬1²ó¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ê¤ª¤³¤é¤Ê¤¤¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2²ó3²ó¤ä¤Ã¤ÆÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤À¤ó¤À¤ó¤ªÉã¤µ¤ó¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Äï¤Î½¨Çµ²ð¤¯¤ó¤â¡Ö¤¦¡¼¤ó¸·¤·¤¤¡£¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤¤À¼¤¬¡£Â³¤±¤Æ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸·¤·¤¤¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö2²ó¤«3²óÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤À¤ó¤À¤óÅÜ¡Ê¤ª¤³¡Ë¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡¢²Î¾º¤µ¤ó¤â»×¤ï¤ºÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¡£²Î¾º¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²Î¾º¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡£¥Ñ¥Ñ¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡©¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È»×¤ï¤º´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¡£¼ïÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤½¤Î²óÅú¤Ë²Î¾º¤µ¤ó¤â¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤è¤¯¤Ç¤¤¿»Ò¤À¤Í¡Á¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£½¨Çµ²ð¤¯¤ó¤â¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë»×¤ï¤º²Î¾º¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£