歌手の赤西仁（41）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。元KAT-TUNの中丸雄一（41）の投稿に絡み返し、注目を集めている。

3月末をもって解散したKAT-TUNのライブが11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムでライブを行うことが7日に発表された。これを受け、赤西はXでファンネーム「Jipsへ」と書き出し、「KAT-TUNのラストライブに出る予定はありません！！」と伝えた。

すると、赤西の投稿を中丸が引用。「俺は出るよ」と反応し、2人のやり取りに反響が寄せられた。

そして、赤西はこの日、中丸の投稿を引用。「一曲目ARASHI歌ってね！」とリクエストを送った。

フォロワーからは「面白すぎるから笑笑笑笑笑笑笑笑」「なんでやねん」「スケルトン着なきゃね」「衣装はスケスケで」「それいいね！！笑」「中丸くん早く絡んで下さい」などの声が寄せられた。

「A・RA・SHI」は嵐のデビュー曲で、1999年にテレビ朝日「ミュージックステーション」で初登場の際に着用し、「伝説のスケスケ」と呼ばれている。