¸µ¥Æ¥ìÄ«¡¦ÃÝÆâÍ³·Ã¡¢¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö39ºÐ!?!?¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤²Ä°¦¤¹¤®¡× ÂÎ¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Ñ¥ó¥ÄËº¤ì¹ðÇò¤â
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÃÝÆâÍ³·Ã¡Ê39¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢SNS¤Ç¡Ö39ºÐ!?!?¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÄÃÝÆâÍ³·Ã
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¹ðÇòSP¡×¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤â¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¼È¾¿È¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¡×¤ä¡¢·¤¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡Ö25.0¥»¥ó¥Á¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¥×¡¼¥ë¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎËº¤ìÊª¤¬¤¢¤ê¡¢ÀèÀ¸¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÃ¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÆâ¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¢¤«¤Ê¤ó¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏX¤Ç¡Ö¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤À¤í¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÝÆâÍ³·Ã¥¢¥Êµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤Ê¤ÉÇ®»ëÀþ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¤ÁF.C.¡ÁÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼±þ±çÀë¸À¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¸å¡¢19Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£ÀÅ²¬°Ü½»¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
