「あれはあかんやろ」トヨタ同士のしのぎを削るガチンコバトルにレジェンド・脇阪寿一が思わず本音を漏らし、スタジオに緊張が走った。

【映像】スープラ同士で白熱バトル→まさかの接触に発展（実際の様子）

スーパーGT 第4戦決勝を振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』（8日放送）では、Race1に発生したGT500クラス GRスープラ同士の白熱の4位争いがピックアップされた。

11番グリッドでスタートし、着実に順位を上げてきたTGR TEAM Deloitte TOM’S 笹原右京（#37 Deloitte TOM'S GR Supra）はレース13周目に、4位を走るTGR TEAM SARD サッシャ・フェネストラズ（#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra）を捉える。抜きつ抜かれつの激しいバトルを繰り広げ、23周目には、サイドバイサイド。TGR TEAM SARD監督 脇阪寿一も真剣な表情でモニターを見つめていた。

並走しながら迎えた、コカ・コーラコーナー直前に事態は起きる。アウトに膨らみかけた39号車に対して、外を走っていた37号車が吸い寄せられるように接触。一瞬弾かれるような形でボディ同士をぶつけ合うシーンとなった。大事には至らなかったものの、番組解説を務める脇阪氏は「あれはあかんやろ、左に切ってるやろ」と不満を口にした。ゲストの平峰一貴も「ちょっと怪しいですね」と苦笑し、スタジオは一気にピリッとした空気に包まれた。

ところが、画面が切り替わると、レース中の脇阪氏がカメラに笑顔でピースを送る姿が。その表情にスタジオMCの『ぱーてぃーちゃん』は「あれ！？」「え？状況と全然違う（笑）」と困惑の笑みを漏らした。それに対し、脇阪氏は「前にさえ出れば（良い）」とさきほどとは一転して、にこやかな笑顔を見せていた。

脇阪氏に翻弄されたスタジオの様子にファンは「おこさかw」「ここでオコなんよな」「次はにこさかやなw」と盛り上がった。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）