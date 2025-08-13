ºå¿À¡¡ÀÐ°æÂçÃÒ¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×Æ¬Éô¤ËÂÇµåÄ¾·â¤ÇÎ¥Ã¦¡ÖÄÌ¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ö¸ªÉª¤Î²óÉü´ü´Ö¤òÄº¤±¤¿¡×¶â»úÅã¤Ë¤â°ìÀÚ¤ª¤´¤é¤º
¡¡¡Ö¹Åç£°¡Ý£²ºå¿À¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢£³¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÁ´¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÃ¥¤¦Åêµå¤ò¸«¤»¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤òÈ´¤¤¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£³£¹»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤½¤³¤Ï¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡££¶·î£¶Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÆ¬Éô¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¡¢Ìó£³½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ´ÆÆÄ¤È¤Î¿ô»ú¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¡ÊÎ¥Ã¦´ü´Ö¤Ê¤¯¡ËÄÌ¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç»þ´Ö¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤¿Ê¬¡¢¸ªÉª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²óÉü´ü´Ö¤òÄº¤±¤¿¤ó¤Ç¡¢µÏ¿Åª¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìÀÚ¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÀï¤Ã¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀÐ°æ¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ëºÝ¤Ë¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍê¤à¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£