日産「新型“7人乗り”SUV」がスゴイ！ 4年ぶり大幅刷新で「斬新“竹グリル”」＆唯一無二の「ターボエンジン」採用し話題に！ 「乗ってみたい！」声もある米国の「インフィニティ QX60」に称賛の声

日産の「高級SUV」に反響多数！

日産が海外で展開する高級車ブランド、インフィニティは2025年5月19日、3列シートを有する7人乗りのSUV「QX60」のマイナーチェンジモデルとなる2026年モデルを発表しました。

これについて、ユーザーから多くの反響が寄せられています。

竹なグリル採用の豪華モデル！

【画像】超カッコイイ！ 日産「新型“7人乗り”SUV」を画像で見る（77枚）

QX60 は 2013 年に「JX」の名で登場したミドルサイズのクロスオーバーSUV。2014 年から現在の名称に。2021年にはフルモデルチェンジを経て2代目となりました。

今回の2026 年モデルでは、デザインや装備が強化されています。

エクステリアには、フラッグシップSUV「QX80」にも通じる「Artistry in Motion」思想が反映され、竹林をイメージしたグリルやデジタルピアノキー風のデイタイムランニングライトが採用されています。

リア周りではバンパーの塗装範囲が広がり、クロームパーツの配置が下方に移されることで、ワイド感と安定感が強調されました。

ボディカラーには新色「ディープエメラルド」を含む全 10 色が設定され、上位グレードではブラックルーフとのツートーン仕様も選ぶことができます。

インテリアには新たにストーングレーが追加され、上級グレードにはプレミアムサラウンドシステムや運転席のみ音声を届ける「Individual Audio機能」を搭載。

これにより、贅沢でパーソナライズされたエンターテイメント体験を実現可能にしています。

運転支援システム「ProPILOT」は最新バージョンにアップデートされ、一定条件下でハンズオフ運転が可能に。

また、新たに設定された「SPORT」グレードでは、専用デザインのバンパーやブラックアクセント、20 インチホイールが装備され、より精悍なスタイルが演出されています。

パワートレインは従来通り、日産独自の 2リッター直列 4 気筒可変圧縮ターボエンジンと 9ATの組み合わせで、最高出力268 馬力・最大トルク 390Nm を発揮。駆動方式は FWD または AWD が選択可能です。

2026 年モデルの発売は今夏が予定されており、価格は発売時期が近づき次第発表される見通しです。

※ ※ ※

SNS 上では「竹グリルが斬新で目を引く」「高級感が増していて乗ってみたい」「ターボエンジンの走りに期待したい」「運転支援機能が進化して安心感がある」など、多くの反響が寄せられています。

新型QX60の登場により、日産の高級SUV市場での存在感がさらに高まることが期待されます。