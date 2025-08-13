「日本ハム３−２ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）

日本ハムがサヨナラ勝ちで連敗を４で止めた。貯金を再び２０に戻した。首位ソフトバンクとのゲーム差は４のまま。

首位ソフトバンクとの首位攻防３連戦で３連敗を喫した後の大事なゲームだっただけに、試合後、新庄監督は「ここで（連敗が）切れたのは成長しか感じない。５連敗してたら、６、７だったかもしれない。重い雰囲気になってしまうから。よく勝ちましたよ」と、目を細めた。

八回のレイエスの起死回生同点弾については「やっぱモーレがね、レイエスのあの一本は本当に大きかった。本人も納得いかない打席が多い中で、あの一本で今後去年のような後半の活躍が目に浮かぶというか。期待したい」と絶賛。水谷のサヨナラ打にも「水谷くんが、ちょっと嫌な流れできていた１週間だったんで、その流れを全部切り替えてくれた。勢いつけてくれた」とうなずいた。

残り４０試合を切り、終盤戦に突入。「もう僕がなんて言おうが、出てる選手が打って走って点取って、投手がしっかり抑えて。選手を信じていかないと。こっからはああだこうだいう時期でもない。選手を信じて。失敗したら使った僕が悪いと割り切って打席に立ってもらいたい」と、力を込めた。