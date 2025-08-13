8月20日（水）「上田と女が吠える夜」の恒例 今年も『ちょっと怖い話で涼む夜』…！
8月20日(水)「上田と女が吠える夜」
「上田と女が吠える夜」の恒例 今年も『ちょっと怖い話で涼む夜』…！
昨今ホラーブームが加速中！
蒸し暑い夏を背筋がヒヤッとするような「ちょっと怖い話」で涼む夜
▼ホラー作品は楽しい？眞栄田郷敦が中学時代に体験したバス事件
▼しょっちゅう憑りつかれる土屋アンナ ある時、4人がかりで…
▼「こっくりさん」をやったら…IMALUに起きた怪奇現象
▼加藤千尋、怖い話が好きすぎて好奇心…母が制止した心霊スポットに行ったら
▼ホテルで起こった心霊現象が結婚の兆しだった？中嶋イッキュウ
▼眞鍋かをり 占いは信じてなかったのに…信じるようになった出来事
▼悪い気に敏感！バービーのスピリチュアルな夢が現実に!?
▼オカルト編集者 角由紀子が語る最近ホットな「タイムリープ」
▼おばけ探知機「目の前にいるよ」スタジオでまさかの怪奇現象が…
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏
SPゲスト
眞栄田郷敦
女性ゲスト（五十音順）
IMALU・加藤千尋・角由紀子・土屋アンナ・中嶋イッキュウ・バービー・眞鍋かをり