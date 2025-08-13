8月20日(水)「上田と女が吠える夜」

「上田と女が吠える夜」の恒例 今年も『ちょっと怖い話で涼む夜』…！

昨今ホラーブームが加速中！

蒸し暑い夏を背筋がヒヤッとするような「ちょっと怖い話」で涼む夜

▼ホラー作品は楽しい？眞栄田郷敦が中学時代に体験したバス事件

▼しょっちゅう憑りつかれる土屋アンナ ある時、4人がかりで…

▼「こっくりさん」をやったら…IMALUに起きた怪奇現象

▼加藤千尋、怖い話が好きすぎて好奇心…母が制止した心霊スポットに行ったら

▼ホテルで起こった心霊現象が結婚の兆しだった？中嶋イッキュウ

▼眞鍋かをり 占いは信じてなかったのに…信じるようになった出来事

▼悪い気に敏感！バービーのスピリチュアルな夢が現実に!?

▼オカルト編集者 角由紀子が語る最近ホットな「タイムリープ」

▼おばけ探知機「目の前にいるよ」スタジオでまさかの怪奇現象が…



お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏

SPゲスト

眞栄田郷敦

女性ゲスト（五十音順）

IMALU・加藤千尋・角由紀子・土屋アンナ・中嶋イッキュウ・バービー・眞鍋かをり