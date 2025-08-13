7人組ガールズグループ・HANAが、「オリコン週間ストリーミングランキング」で、女性グループとして史上初の4週連続1位を達成しました。

13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、HANAの楽曲『Blue Jeans』が、週間再生数1092.5万回で、7/28付から4週連続1位を獲得しました。これで2018/12/24付からスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」において、女性グループによる4週連続1位は、史上初の達成となりました。

また、4週連続の週間再生数1000万回超えは、5人組ガールズグループ・ILLITに続く、女性グループ史上2組目の達成となり、累積再生数は5806.6万回となりました。

楽曲『Blue Jeans』は、等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANAとしての初めてのラブソングで、切なさと希望が交錯するミッドバラードになっています。

また、3位には、HANAの『ROSE』が、週間再生数682.6万回でランクイン。2025/4/14付から19週連続TOP5に入り、累積再生数は1億5533.2万回を記録しています。

オリコン調べ（2025/8/18付）